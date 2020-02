Mediaworld, parte l'Apple Weekend: sconti su iPhone, AirPods, Mac, Apple Watch ed iPad

Parte oggi da Mediaworld, sia online che nei negozi, l'Apple Weekend, quattro giorni di promozioni su tanti dispositivi del colosso di Cupertino che scadranno il prossimo 23 Febbraio e proporranno anche il finanziamento a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 199 Euro.

Partendo da iPhone 11, il modello da 64 gigabyte può essere acquistato a 779 Euro, mentre iPhone 11 Pro con lo stesso taglio di memoria è disponibile a 1099 Euro. Salendo di fascia, iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte passa a 1229 Euro, mentre l'opzione con 256GB di storage è scontata a 1399 Euro.

Tra i dispositivi disponibili a prezzo ridotto troviamo anche l'iPhone Xr, da 128Gb, a 679 Euro, mentre iPhone 8 da 64 gigabyte passa a 449 Euro. Disponibile in sconto anche iPhone 7 da 32 gigabyte, a 329 Euro.

Le Airpods 2 con case Lightning invece possono essere acquistate a 159 Euro, per un risparmio di 20 Euro rispetto al prezzo di listino. Non poteva mancare in lista Apple Watch Series 5 GPS + Cellular con cassa da 44mm, a 569 Euro.

Tra i Mac ed iPad in offerta, troviamo l'iMac 5K da 27 pollici del 2019 a 1899 Euro, ma nel volantino rientra anche il MacBook Pro da 16 pollici con SSD da 1 terabyte a 2999 Euro. Per quanto riguarda gli iPad, il modello da 10,2 pollici WiFi only con 128GB di memoria è disponibile a 469 Euro.