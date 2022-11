Mediaworld dà il via all'Apple Weekend: sconti su iPhone, Mac ed iPad fino al 6 Novembre

Mentre continua il Vero Black Friday, Mediaworld lancia in giornata odierna anche l'Apple Weekend che fino al prossimo 6 Novembre 2022 propone un'ampia gamma di prodotti a marchio Apple a prezzi ridotti. Protagonisti sono gli iPhone, ma anche i MacBook Pro e vari iPad.

Partendo da iPhone 13, il modello da 128 gigabyte viene proposto ad 829 Euro, in calo dell'11% rispetto ai 939 Euro di listino. Agli interessati viene data la possibilità di scegliere tra varie opzioni di colore. In offerta però segnaliamo anche iPhone 11 sempre da 128 gigabyte, che passa a 549,99 Euro, in alo rispetto ai 609 Euro precedenti.

Fronte Mac, invece, il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte passa a 1649 Euro, l'11% in meno rispetto ai 1859 Euro imposti dalla società di Cupertino. In sconto troviamo anche il MacBook Pro da 14 pollici con il processore M1 Pro, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 2099 Euro, in calo del 10% rispetto ai 2349 Euro di listino.

Tra gli iPad, invece, non sono segnalate offerte degne di nota, ma sono disponibili sia gli iPad di decima generazione che gli iPad Pro da 12,9 pollici con chip M2, che sono stati presentati qualche settimana fa.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.