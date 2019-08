Mediaworld, arriva il nuovo volantino: tanti sconti fino al 28 Agosto, c'è anche Mi Band 4

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino online, che propone il tasso zero sul pagamento rateale. A parte questo però la catena di distribuzione consente di acquistare a prezzi vantaggiosi vari prodotti, legati al mondo dell'informatica ed elettronica.

Come sempre, partiamo dalla telefonia. Fino al 28 Agosto sarà possibile acquistare a 1159 Euro l'iPhone Xs Max da 64GB. Tra le offerte troviamo anche Xiaomi Mi Band 4, che è disponibile a 29,99 Euro rispetto ai 34,99 Euro imposti dal produttore.

Tra gli sconti figura anche Apple Watch Series 4, la cui versione Nike+ con cassa in alluminio da 44mm grigio siderale e cinturino Nike Sport è disponibile a 399 Euro, per un risparmio di circa 70 euro rispetto ai 469 Euro di listino. In sconto è disponibile anche il Galaxy S10e da 128gb, a 599 Euro rispetto ai 779 Euro precedenti.

Fronte TV, l'LG OLED55C9PLA da 55 pollici può essere acquistato a 1999 Euro, mentre il Samsung QE65Q60RATXZT da 65 pollici è disponibile a 1199 Euro, dai precedenti 1599 Euro.

Tra gli altri sconti citiamo un router AVM FRITZ!Box 7530 a 109 Euro. La lista completa è disponibile a questo indirizzo.



Sono disponibili anche tante offerte per gli appassionati di videogiochi.

