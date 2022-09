Mediaworld, arriva il Red Weekend Speciale Rientro: sconti per tutto il fine settimana

In giornata odierna, Mediaworld lancia il Red Weekend Speciale Rientro, una nuova particolare promozione dedicata al primo fine settimana di Settembre che coincide con il rientro nelle città dopo le vacanze estive.

L'Oppo Reno6 Pro 5G nella versione con 256 gigabyte di storage è disponibile a 549 Euro, il 31% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, con consegna garantita tra il 9 ed il 13 Settembre 2022. In promozione troviamo anche il Samsung Galaxy S22+ da 128 gigabyte, al prezzo di 895 Euro di listino, con un 17% in meno rispetto ai 1079 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto su iPhone 13 Pro Max da 512 gigabyte, a 1599 Euro, dai 1639 Euro di listino.

In offerta troviamo anche gli SSD: l'SSD Esterno Emtec da 512 gigabyte viene proposto a 49,99 Euro, il 41% in meno rispetto agli 85,99 Euro imposti dal produttore, mentre l'Emtec ECSSD480GX150 da 480 gigabyte, interno, passa a 49,99 Euro dai 74,99 Euro precedenti.

In sconto è disponibile anche il monitor LG 24MK600M da 24 pollici Full HD a 127,99 Euro, con un risparmio del 28% dai 179,99 Euro di listino. La mirrorless Sony ILCE-7M2K con obiettivo 28-70mm invece è disponibile a 1199 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1399 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente a questo indirizzo.