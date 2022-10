Mediaworld, arriva il volantino di Halloween: sconti da brivido fino al 31 Ottobre

Mediaworld rinnova il proprio volantino e lancia oggi la "Tecnologia da brivido", che fino al 31 Ottobre 2022 proporrà un'ampia gamma di promozioni su tanti prodotti d'elettronica. Si tratta del "classico" volantino di Halloween, che scadrà proprio nella notte più paurosa dell'anno.

Tra gli smartphone, segnaliamo l'iPhone 13 da 128 gigabyte ad 879,99 Euro, in calo rispetto ai 939 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A53 5G da 128 gigabyte è disponibile a 369 Euro, il 21% in meno dai 469 Euro precedenti. L'Oppo Reno8 Lite 5G, invece, è disponibile a 349 Euro, il 12% in meno rispetto ai 399 Euro precedenti.

Fronte computer e smart home, invece, segnaliamo l'iPad nella versione WiFi Only da 64 gigabyte a 369 Euro, con un risparmio del 15% rispetto ai 439 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Tab A8 LTE passa a 239 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 319 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV, invece, il Samsung UE55AU7170UXZT da 55 pollici viene proposto a 419 Euro, in calo del 36% rispetto ai 659 Euro di listino, mentre lo Xiaomi P1 da 32 pollici passa a 159 Euro, dai 229 Euro di listino. Segnaliamo però anche il Samsung QE55Q60BAUXZT da 55 pollici a 799 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1049 Euro imposti dal produttore.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.