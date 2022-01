Mediaworld, arriva il volantino 'Riparti Smart': sconti su notebook, PC e tablet

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino, disponibile nei negozi ed online, battezzato "Riparti Smart", che propone un'ampia gamma di sconti sui prodotti per studiare e lavorare da casa. Interessati sono notebook, PC desktop, all-in-one e tablet.

Tra i notebook, segnaliamo il Galaxy Book da 15,6 pollici con processore i7, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte ad 899 Euro, con un risparmio di 300 Euro rispetto ai 1109 Euro di listino, mentre la variante con 8GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 699 Euro. In offerta anche l'MSI Prestige 15 con processore Intel Core i7, 16GB di RAM, SSD da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650, a 1399 Euro.

Per quanto riguarda i PC desktop, invece, segnaliamo l'Acer Nitro 50 N50 ad 899 Euro, 200 Euro inmeno rispetto ai 1099 Euro di listino, mentre l'Huawei MetaStation S con AMD Ryzen 5 4600G, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte passa a 529 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino.

Nella categoria degli all-in-one, invece, l'Acer C22 con 8GB di RAM, SSD da 256 gigabyte e display da 21,5 pollici Full HD è disponibile a 499 Euro, mentre l'ASUS Zen M5401WU con AMD Ryzen 7-5700U, 8GB di RAM ed SSD da 512GB viene proposto a 949 Euro.

Disponibili anche tante offerte sugli iPad, oltre che su iMac, MacBook Air e MacBook Pro. Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.