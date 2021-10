Mediaworld, arrivano i Mega Sconti con vista Black Friday: offerte fino al 31 Ottobre

Giornata movimentata per le catene d'elettronica. Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld di Halloween in quest'ultimo lunedì di Ottobre. Il negozio infatti lancia i "Mega Sconti", validi solo online fino al 31 Ottobre.

Nella lista di smartphone in sconto troviamo il Samsung Galaxy S21 5G da 256GB a 739 Euro, rispetto ai 929 Euro di listino. OnePlus Nord N100 da 64 gigabyte, invece, passa a 149,99 Euro con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 199,99 Euro di listino, mentre il Vivo X51 5G è disponibile a 499 euro.

Tra i notebook e convertibili, invece, segnaliamo lo sconto sul MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 1 terabyte del 2020, che viene proposto a 2090,15 Euro, mentre il modello con SSD da 512GB e 16GB di RAM è disponibile in sconto a 1894,65 Euro. L'Acer Aspire 3 da 15,6 pollici invece passa a 494,10 Euro, mentre Huawei MateBook 14 con AMD Ryzen 7 è disponibile a 934,15 Euro.

Non potevano mancare in lista le TV e soundbar: l'LG NanoCell 4K 43NAN0776PA da 43 pollici è disponibile a 579 Euro, mentre il Sony XR50X94J da 50 pollici viene proposto a 974,25 Euro. La soundbar HW-Q800T/ZF è invece disponibile a 399 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo.