Mediaworld, arrivano le offerte del Blue Monday: sconti su TV, smartphone, PC e smartwatch

Dopo aver lanciato il nuovo volantino Mediaworld, la catena di distribuzione ha anche pubblicato le Offerte del Blue Monday, il lunedì più triste dell'anno che ricade oggi. Per l'occasione, sono disponibili a prezzo ridotto tanti prodotti.

Partendo come sempre dai TV, lo Xiaomi Mi LED TV 4S da 43 pollici è disponibile a 349 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 399 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Samsung QLED QE75Q60TAUXZT da 75 pollici, che è disponibile a 1399 Euro, per un risparmio di 400 Euro rispetto ai 1799 Euro di listino.

Tra gli smartphone troviamo lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G nella configurazione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, a 329 Euro, rispetto ai 399 Euro precedenti. Interessante anche l'offerta su Huawei P Smart S, che viene proposto a 179,99 Euro e l'Oppo A5 2020 a 139,99 Euro, mentre l'Oppo Find X2 Pro brandizzato Vodafone è disponibile a 699,99 Euro. Tra gli sconti troviamo anche iPhone Xr da 128 gigabyte, che nella colorazione Coral passa a 619 Euro.

Interessante anche la promozione sul notebook da gaming MSI GE66 Raider, con processore Intel Core i7-10875H, SSD da 1 terabyte, 32 gigabyte di RAM e schermo da 15,6 pollici LCD Full HD, che passa a 1999 Euro.

La lista completa delle offerte del Blue Monday di Mediaworld è accessibile a questo indirizzo. Viene anche proposta la consegna gratuita su tutto.