MediaWorld, arrivate nuove RTX serie 30: il prezzo ora parte da 469 euro

A circa una settimana dalla disponibilità da MediaWorld di 10 modelli di schede video RTX serie 30 (che a quanto pare, come ormai spesso accade, sono andati quasi tutti esauriti in tempi molto rapidi), torniamo sulla questione per via di nuovi innesti. Infatti, la nota catena ha reso disponibili altre GPU.

La scorsa volta il prezzo partiva da 519 euro, mentre ora tra le novità troviamo la scheda video PNY RTX 3050 Single Fan, che viene proposta a 469 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Si fa inoltre notare la MSI RTX 3050 Gaming X 8G a 489 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta già più disponibile (sembra proprio che un buon numero di utenti stia tenendo d'occhio la situazione). Insomma, la popolare catena è tornata a rendere disponibili GPU RTX serie 30, puntando su prezzi di partenza leggermente più bassi rispetto ai modelli che avevamo segnalato in precedenza.

C'è da dire che, nonostante questo, alcuni utenti potrebbero storcere il naso dinanzi ai costi, che comprensibilmente potrebbero non essere ritenuti propriamente a fuoco, ma purtroppo la situazione del mercato non è delle più rosee. Ricordiamo infatti che NVIDIA ha persino incrementato i prezzi delle Founders Edition e che per ora è difficile comprendere quando effettivamente si uscirà da questa situazione. Infatti, è ormai da un bel po' di tempo che gli utenti si ritrovano a dover ponderare per bene gli acquisti in ambito GPU.

Per il resto, da MediaWorld c'è anche una promozione sulle schede video. Infatti, la PNY GeForce RTX 3070 Ti viene proposta a 1.199 euro, al posto dei precedenti 1.249 euro. Tra le altre schede video ancora disponibili al momento in cui scriviamo troviamo invece la MSI GeForce RTX 3090 X TRIO a 2.699 euro, la MSI GeForce RTX 3080 Ti a 2.199 euro, la MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus a 2.119 euro, la PNY GeForce RTX 3080 a 1.799 euro e la PNY GeForce RTX 3080 Ti a 2.339 euro. Le altre GPU, invece, risultano non disponibili (giusto per ricordare ulteriormente i tempi che sta passando il mercato).