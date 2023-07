Mediaworld: aspirapolvere Dyson in sconto di oltre 100 Euro

Negli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld, la catena di distribuzione in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti tra cui ne spicca una su un'aspirapolvere a marchio Dyson su cui è possibile risparmiare oltre 100 Euro.

Si tratta del Dyson 360 Heurist, il robot aspirapolvere del marchio inglese che può essere portato a casa ad 862,99 Euro, poco più di 130 Euro in meno rispetto ai 999,99 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista tra il 28 Luglio ed il 1 Agosto 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre per il ritiro in un punto vendita è necessario attendere almeno il 1 Agosto 2023: tramite la scheda prodotto è comunque possibile scegliere il punto vendita più vicino per ottenere delle stime più precise.

A livello tecnico, il Dyson 360 Heurist è dotato di un motore digitale Dyson V2 combinato con tecnologia Radial Root che genera 78mila giri a minuto ed offre una potenza di aspirazione del 20% superiore. Presente anche la tecnologia SLAM che permette al robot di posizionarsi all'interno della stanza nel migliore dei modi. Le spazzole ed il rullo invece coprono tutta la lunghezza della spazzola, mentre l'app Dyson Link fornisce tutte le informazioni necessarie.

