MediaWorld, un aspirapolvere in offerta a meno di 150 euro per poche ore

Non ci sono solamente offerte con rimborsi su televisori da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione a tempo legata a un aspirapolvere tutto sommato economico.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Princess 339490 viene venduto a 149,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il costo del prodotto generalmente sarebbe di 193,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 44 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un aspirapolvere di questo tipo, magari in alternativa ai modelli dei brand più blasonati (che solitamente sono molto più costosi).

130W di potenza, autonomia stimata di 32 minuti e raccoglitore della polvere con capacità di 0,8 l sono le principali caratteristiche dell'aspirapolvere. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 31 luglio 2021.

In ogni caso, effettuando qualche ricerca abbiamo notato che Amazon Italia propone il prodotto a 149,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare l'aspirapolvere sul portale ufficiale di Unieuro.

Per il resto, se siete alla ricerca di un aspirapolvere, ricordiamo che in questi giorni sono attive anche le promozioni dell'iniziativa "Dyson Week" di Euronics (anche se, chiaramente, in quel caso i prezzi sono più elevati visto il brand coinvolto).