MediaWorld, l'aspirapolvere Samsung che sfida Dyson scontato di 220 euro

Non sono disponibili solamente le consuete offerte giornaliere da MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena ha avviato una promozione relativa a un aspirapolvere di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Jet VS20T7538T5/ET viene venduto a 479 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 699 euro. In parole povere, il possibile risparmio è di 220 euro. Insomma, l'aspirapolvere del noto brand sudcoreano è al centro di uno sconto non di poco conto.

In ogni caso, il modello messo in offerta da MediaWorld cerca di rivaleggiare con le proposte di Dyson. Per farvi comprendere meglio di che tipo di prodotto si tratta, l'aspirapolvere senza fili di Samsung dispone di una capacità del raccoglitore di polvere di 0,8 litri, nonché di una potenza massima di 200W. L'autonomia stimata arriva invece a 60 minuti.

Per il resto, effettuando qualche ricerca legata agli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono questo modello a partire da 498,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.

Per il resto, se state cercando un aspirapolvere, potrebbe interessarvi approfondire anche le promozioni di Unieuro sui prodotti Dyson.