MediaWorld, l'aspirapolvere Xiaomi alternativo al Dyson in offerta per poco

Dopo esserci soffermati sulla promozione legata a un Android TV economico disponibile da MediaWorld, torniamo a dare un'occhiata alle offerte lanciate dalla nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo in sconto un aspirapolvere di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Xiaomi Vacuum Cleaner G10 viene venduto a un prezzo pari a 249,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 299,99 euro. Questo significa che il risparmio è di 50 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 21 agosto 2021.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Amazon Italia ha lanciato una promozione simile. Tuttavia, in questo caso il prezzo è più elevato: 286,75 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Unieuro, mentre il portale di Xiaomi propone il prodotto a 299,99 euro.

L'aspirapolvere rappresenta un'alternativa low cost ai modelli di Dyson, quindi la proposta di MediaWorld potrebbe effettivamente risultare interessante per qualcuno. Per intenderci, la potenza di aspirazione arriva a 150 AW, l'autonomia stimata è pari a 65 minuti e non manca uno schermo TFT HD a colori per controllare lo stato di pulizia.