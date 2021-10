MediaWorld, aspirapolvere Xiaomi in offerta per il RED Weekend: ultime ore

Oltre alle offerte "Solo per il Weekend" lanciate da MediaWorld, ci sono anche altre promozioni legate al fine settimana. Infatti, non manca anche l'iniziativa "RED Weekend", che include uno sconto relativo a un aspirapolvere Xiaomi.

Più precisamente, il succitato prodotto viene venduto a un prezzo di 259,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente il costo dell'aspirapolvere sarebbe di 299,99 euro. Lo sconto è di 40 euro: potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "RED Weekend" di MediaWorld, che terminerà il 3 ottobre 2021. In parole povere, l'offerta rimarrà attiva solamente per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Insomma, per un certo tipo di utente potrebbe risultare interessante dare un'occhiata al portale di MediaWorld prima della scadenza dell'iniziativa promozionale.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti di questo tipo, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon propongono l'aspirapolvere a 296,07 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul sito Web ufficiale di Unieuro, mentre sul portale ufficiale di Xiaomi il prezzo ammonta a 299,99 euro.