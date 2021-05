MediaWorld, aspirapolveri e asciugacapelli Dyson a pochi euro? Attenzione!

Dopo aver analizzato alcune offerte relative ai prodotti Dyson, torniamo a trattare su queste pagine il noto brand. Tuttavia, questa volta purtroppo si tratta di una truffa.

In particolare, MediaWorld ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale un post in cui spiega agli utenti di stare attenti a un link in particolare, relativo ad "airwrap.online". Infatti, quest'ultimo porta a un sito Web che cerca di assomigliare al portale del noto store online, ma non appartiene a MediaWorld.

In parole povere, si tratta di una truffa. Per intenderci, a quanto pare i malintenzionati propongono agli utenti dei prodotti Dyson, ad esempio aspirapolveri o asciugacapelli, a prezzi irrisori (in genere le cifre sono 1,95 euro o 2 euro). Purtroppo queste truffe girano ormai da parecchio tempo, ma sembra che nel corso degli ultimi giorni ci sia stato una sorta di "boom" (probabilmente a causa delle vere offerte che abbiamo visto ultimamente).

Insomma, non fidatevi mai di chi propone prodotti di un certo calibro a prezzi così bassi. Inoltre, è sempre bene dare un'occhiata alla barra degli URL, dato che in questo caso non c'è "mediaworld.it", bensì il succitato sito Web. Insomma, questa volta la truffa è particolarmente evidente, ma in altri casi i malintenzionati utilizzano anche metodi più avanzati.

Ricordiamo dunque che il sito Web ufficiale di MediaWorld è questo. Tra l'altro, raggiungendo la pagina dedicata a Dyson, al momento in cui scriviamo non è attiva alcuna particolare offerta. Insomma, bastano pochi clic per controllare e spesso anche una semplice ricerca online risolve ogni dubbio. Non fatevi dunque mai "prendere dalla fretta" ed effettuate sempre tutte le verifiche del caso.

Tra l'altro, nello specifico caso di Dyson, quest'ultima azienda dispone anche di una pagina ufficiale contro i siti Web falsi. Qui ci sono varie indicazioni utili e persino diversi metodi per contattare l'azienda in caso di sospetti. Insomma, gli strumenti per evitare queste truffe non mancano di certo.