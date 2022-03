MediaWorld, assurda doppia promozione su uno Smart TV Samsung Neo QLED 8K

Dopo aver dato un'occhiata agli Sconti Solo per Oggi di MediaWorld, torniamo ad approfondire quanto proposto dalla nota catena in ambito tech. Infatti, è arrivata una doppia promozione su uno Smart TV Neo QLED 8K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A viene proposto a un prezzo pari a 1.699 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 2.199 euro. In parole povere, la prima promozione consiste in uno sconto pari a 500 euro. Niente male per un televisore uscito nel 2021. Questa offerta rientra nel volantino Non Cambiare Canale Cambia TV di MediaWorld, che rimarrà disponibile fino al 31 marzo 2022 (quindi il tempo è "ristretto" in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

La questione che ha attirato maggiormente la nostra attenzione è però la presenza nella pagina dedicata al prodotto di un banner che recita: "Scopri le due promozioni a te dedicate. Fino al 3 aprile 2022" e fa riferimento a un TV da 32 pollici The Frame e fino a 250 euro di rimborso. Incuriositi, abbiamo dunque approfondito la pagina di MediaWorld dedicata alla doppia iniziativa, apprendendo che in questo periodo l'acquisto di un TV Neo QLED promozionato e la registrazione su Samsung Members di quest'ultimo consentono di ottenere in omaggio il TV The Frame QE32LS03T e un eventuale rimborso.

Attenzione però: il modello citato in questa sede, ovvero QE55QN700A, garantisce "solamente" l'omaggio del TV The Frame (e non c'è dunque alcun rimborso, per questo motivo abbiamo fatto riferimento a una "doppia" promozione anziché "tripla"). Insomma, in questi casi è sempre bene approfondire tutto (e vi invitiamo infatti a consultare anche i regolamenti presenti sul portale ufficiale di MediaWorld).

In ogni caso, capite bene che può trattarsi di un'ottima occasione per un certo tipo di utente. Tuttavia, la questione è ancora più "assurda" dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, Unieuro vende il prodotto a 1.699 euro, ma propone anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello (che porta il prezzo finale a 1.614,05 euro) e offre anche in questo caso la promozione relativa al TV The Frame. Per il resto, Amazon Italia vende il modello a 1.449,98 euro tramite rivenditori. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul televisore. In ogni caso, visto "l'intreccio" di promozioni, vi consigliamo di approfondire tutto per bene se siete interessati.