Mediaworld, attenti a questi due smart TV Samsung in sconto per poche ore!

In aggiunta al lancio del volantino “Pasqua è Tech”, come da sua tradizione Mediaworld ha aggiornato le promozioni di giornata includendo una moltitudine di prodotti di elettronica e per la casa in sconto. Tra i tanti disponibili, in questa occasione vi evidenzieremo due smart TV 4K Samsung in offerta.

Il più economico della coppia da noi trattata è il modello Samsung UE65AU8070 lanciato nel 2021 e venduto dalla catena di distribuzione a 629 Euro al posto di 1.049 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 31,45 Euro al mese. Si tratta di un televisore con schermo LED Ultra HD 4K da 65 pollici dal refresh rate nativo pari a 60Hz, e con supporto alle tecnologie HLG, HDR e HDR10+ per migliorare la qualità dell’immagine e la resa dei colori. Lato audio, invece, troviamo il decoder Dolby Digital Plus. A proposito di decoder, questo modello supporta il DVB-T2 per il digitale terrestre.

In alternativa, se apprezzate maggiormente l’estetica a quadro e volete maggiore versatilità dal vostro TV, allora potrete scegliere il modello Samsung The Frame 65LS03A d’annata 2021 proposto da Mediaworld a 1.598 Euro anziché 1.999 Euro, anche qui pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Questo TV ha un pannello QD-LED Ultra HD 4K da 65 pollici in cui è possibile guardare le trasmissioni normali o, altrimenti, mostrare delle immagini che lo rendano un elemento artistico nella stanza. Non manca anche qui il supporto a HLG, HDR10+, Dolby Digital Plus e decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

In conclusione, ribadiamo che le promozioni sopra citate si concluderanno alle 23.59 di oggi, lunedì 11 aprile 2022.

