Mediaworld Back To School: grandi sconti su tanti prodotti fino al 31 agosto

L’iniziativa “Back To School” arriva anche da Mediaworld: dopo il lancio dell’omonimo volantino da Unieuro, anche la catena di distribuzione rossa ha avviato le offerte dedicate al ritorno a scuola per quest’ultima settimana di agosto 2021. Vediamo alcuni dei prodotti interessati a questa nuova ondata di promozioni.

Partiamo dagli smartphone, tra cui troviamo sia modelli Android low-cost come OPPO Reno 4Z brandizzato Vodafone a 239 Euro anziché 399 Euro, oppure Samsung Galaxy A72 a 399 Euro al posto di 499 Euro, ma anche i più blasonati iPhone d’ultima generazione, con iPhone 12 mini proposto a 729 Euro anziché 889 Euro e iPhone 12 scontato da 989 Euro a 799 Euro.

Non mancano poi diversi computer portatili: partiamo dal notebook di fascia bassa Thomson Neo Z3 con 64 GB di archiviazione e 4 GB di RAM, processore Qualcomm Snapdragon 850, display LCD Full HD da 13 pollici e sistema operativo Windows 10 Home, proposto a 199 Euro anziché 399 Euro. In alternativa, salendo a 649 Euro contro i 799 Euro di listino troviamo il modello Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 con display LCD Full HD da 15,6 pollici, CPU Intel Core i5-1135G7, SSD da 512 GB e 8 GB di RAM, mentre il sistema operativo è sempre Windows 10 Home.

Ai fan della Mela potrebbe però interessare maggiormente l’Apple MacBook Air 2020 scontato da 1.429 Euro a 1.199 Euro. Questo laptop è dotato di 512 GB di archiviazione in formato SSD, 8 GB di RAM, display LED da 13,3 pollici e il processore proprietario Apple M1 octa-core, mentre l’OS in dotazione all’acquisto è macOS Big Sur. Tutto questo e molto altro nel volantino Back To School, che ricordiamo essere valido da oggi, lunedì 23 agosto 2021, fino a martedì 31 agosto 2021.

Altre offerte di giornata riguardano invece smartphone e auricolari Realme sotto i 220 Euro su Amazon, in promozione solo per 4 giorni.