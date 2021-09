Mediaworld Back To School: le migliori offerte sui TV di Settembre 2021

Scadrà alle 23:59 del 12 Settembre 2021 il volantino Back to School di Mediaworld, che propone una serie di offerte molto interessanti. Nello specifico, in lista troviamo tantissimi modelli di TV di vari marchi a prezzo ridotto, vediamo di cosa si tratta.

Il Panasonic TX-32JS350E da 32 pollici è disponibile a 258,99 Euro, in calo rispetto ai 349 Euro di listino, con consegna e ritiro a casa gratuito e possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 12,95 Euro al mese.

In offerta troviamo anche l'LG NanoCell 4K 50NAN0776PA 2021 da 50 pollici, a 549 Euro, rispetto agli 879 Euro di listino: in questo caso però la consegna a casa è garantita a 9,99 Euro ed il ritiro contestuale è gratuito.

Per quanto riguarda Samsung, invece, segnaliamo il QE32LS03TCUXZT da 32 pollici a 449 Euro, in calo rispetto ai 499 Euro di listino imposto dal produttore: per la consegna a casa è necessario pagare un sovrapprezzo di 4,99 Euro.

Fronte Sony, segnaliamo l'LCD43 KDL43WF665 da 43 pollici a 399 Euro. Infine, segnaliamo le offerte sui TV LG: l'OLED48C15LA da 48 pollici passa a 1199 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre l'OLED65A16LA 2021 da 65 pollici passa a 1599 Euro rispetto ai 2399 Euro precedenti.