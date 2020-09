Mediaworld Back To School: i migliori sconti del volantino di Settembre 2020

Nella giornata di ieri Mediaworld ha rinnovato il proprio volantino e, come abbiamo avuto modo di raccontare nella news dedicata all'offerta relativa al monitor LED, ha lanciato il "Back To School 2020". Vediamo quali sono le proposte più interessanti.

Nel comparto dei computer, il Surface Pro7 da 128Gb, con processore Intel Core i5 ed 8 gigabyte di RAM è disponibile a 899 Euro, rispetto ai 1079 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256GB viene proposto a 1099 Euro, dai 1229 Euro del listino della società americana. Il MateBook D 14 invece è disponibile a 579 Euro. Tra gli all-in-one, invece, citiamo il Lenovo IdeaCenter A540-27ICB a 949 Euro. Interessante anche l'offerta sul monitor LED HP Omen 25, che è disponibile a 199,99 Euro.

Per quanto concerne i tablet, invece, l'iPad da 10,2 pollici del 2019 WiFi Only con 128GB di storage viene venduto a 449 Euro, ma troviamo in sconto anche. il MatePad 10,4 a 305 Euro dai 379 Euro precedenti.

Sconti anche sul comparto telefonia: qui troviamo lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128GB a 219 Euro, mentre l'iPhone 11 da 128GB passa a 799 Euro. In sconto anche l'Huawei P40 Lite a 229 Euro.

Infine, tra gli indossabili citiamo l'offerta sul Samsung Galaxy Watch da 46mm a 199,99 Euro e su Apple Watch Series 5 a 439 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo. Le offerte sono valide fino al 9 Settembre.