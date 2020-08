MediaWorld Back to School, monitor LED scontato a soli 99 euro

In seguito alla promozione su Microsoft Surface Pro X, MediaWorld ha lanciato un'altra offerta, questa volta rientrante nell'iniziativa "Back to School". Più precisamente, la nota catena ha abbassato sotto i 100 euro il prezzo di un monitor LED.

Infatti, il modello Samsung S24F350 viene venduto a un costo di 99,99 euro sul sito ufficiale dell'azienda. Stando al portale di MediaWorld, in precedenza il costo era di 109,99 euro. In ogni caso, questa offerta abbatte la "barriera psicologica" dei 100 euro e potrebbe risultare interessante per chi sta cercando, ovviamente senza troppe pretese, un monitor LED da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Per completezza, il tempo di risposta è di 4 ms, non manca né l'interfaccia HDMI né quella VGA e la luminosità arriva a 250 cd/m2.

Per il resto, analizzando le offerte degli altri store principali, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato questo monitor. Infatti, la nota catena ha portato il prezzo di Samsung S24F350 proprio a 99,99 euro tramite il suo portale ufficiale. Inoltre, in questo caso il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore sconto del 5%, dunque basta aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo finale a 94,99 euro, ovvero 5 euro in meno di MediaWorld.

Nemmeno Amazon Italia è rimasta a guardare, dato che il monitor viene venduto a un prezzo di 99,99 euro. Insomma, in linea generale sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani su questo prodotto.