Mediaworld Back to School, non solo laptop: i migliori smartphone in offerta

Il Back to School di Mediaworld è iniziato negli scorsi giorni, con una serie di interessanti offerte (e Gift Card!) su laptop e PC portatili. Tuttavia, gli sconti della catena tedesca riguardano anche tantissimi smartphone e dispositivi indossabili di ogni marchio: vediamo insieme i principali.

Partiamo con l'iPhone 14 di Apple da 128 GB, disponibile sul sito web di Mediaworld a 849 Euro, contro i 1.029 Euro di listino. Al momento, lo smartphone può essere acquistato nei colori Mezzanotte, Galassia, Viola, Azzurro, Giallo e Product(RED). Sempre in sconto, questa volta al prezzo di 959 Euro, abbiamo anche l'iPhone 14 da 256 GB, nelle medesime tinte del "fratello minore" da 128 GB.

Scendendo di prezzo (e spostandoci nell'ecosistema Android) troviamo poi in offerta il Samsung Galaxy A54 5G da 256 GB, disponibile nei colori Awesome Graphite, Awesome White, Awesome Lime e Awesome Violet a 449 Euro, contro i 569 Euro di listino. Il modello da 128 GB di memoria del medesimo smartphone, invece, viene scontato da 499 Euro a 399 Euro.

Sempre da Samsung arriva invece il Galaxy A34 5G nel formato 8/256 GB, che viene scontato, nei colori Awesome Silver, Awesome Violet, Awesome Lime e Awesome Black, al prezzo di 325,99 Euro. Il MSRP del dispositivo è invece fissato a 469,99 Euro. A 299 Euro, inoltre, potete portarvi a casa la versione 6/128 GB dello smartphone, con uno sconto di 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Infine, nella fascia entry-level del mercato abbiamo il Galaxy A14 5G con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, proposto a 179 Euro (anziché i canonici 229,99 Euro) nelle colorazioni Black, Silver e Light Green. Non fatevi impensierire dalla scheda tecnica: si tratta di uno smartphone perfetto per un utilizzo leggero, per la consultazione dei social e per la messaggistica.

