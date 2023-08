Mediaworld, parte il Back to School: tanti laptop in sconto, con gift card fino a 250 Euro

Dopo aver visto le offerte Amazon del Back to School, anche Mediaworld, ora, lancia una serie di ribassi in vista del ritorno sui banchi di scuola. A questo giro, in particolare, avrete la possibilità di acquistare un laptop a prezzo scontato e di ricevere un'ulteriore Gift Card fino a 250 Euro per i vostri acquisti futuri!

La promozione Back to School di Mediaworld, infatti, vi permette di ottenere una Gift Card del valore di 75, 150 o 250 Euro con l'acquisto di un nuovo laptop. In particolare:

Acquistando un laptop con prezzo in promozione tra 499 e 799,99 Euro riceverete una Gift Card Mediaworld da 75 Euro

Acquistando un laptop con prezzo in promozione tra 800 e 1.199,99 Euro riceverete una Gift Card Mediaworld da 150 Euro

Acquistando un laptop con prezzo in promozione superiore a 1.200 Euro riceverete una Gift Card Mediaworld da 250 Euro

La Gift Card sarà spendibile tra il 17 agosto e il 30 settembre, e verrà inviata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla consegna del prodotto promozionato. Inoltre, portando il vostro PC usato a Mediaworld potrete ricevere una valutazione dell'usato fino a 1.000 Euro per l'acquisto di un nuovo laptop. Per saperne di più, vi invitiamo a dare un'occhiata all'apposita pagina sul sito web di MediaWorld.

Tra i portatili in offerta, vi consigliamo l'ASUS ROG Strix G614JU-N3142W, un laptop con un processore Intel Core i7-13650HX, una memoria RAM DDR5 da 16 GB, una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 e uno storage SSD da 512 GB. Il prezzo del rodotto è pari a 1.499 Euro, contro un MSRP di 1.949,99 Euro. Acquistando il device otterrete dunque anche una Gift Card da 250 Euro.

Se invece vi accontentate di una carta regalo da 150 Euro, una buona scelta potrebbe essere il Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7, un laptop con schermo da 16", processore Intel Core i5-12450H e RAM da 16 GB. Lo storage del device è da 512 GB, mentre la sua GPU è una NVIDIA GeForce RTX 3050. Il prezzo? 899,99 Euro, contro un valore di listino di 1.499,99 Euro: un risparmio di ben 600 Euro, insomma!

Infine, acquistando un convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 otterrete una Gift Card da 75 Euro. Il portatile viene venduto a 699 Euro, contro gli 849,99 Euro di listino: la sua scheda tecnica comprende una CPU AMD Ryzen 5 7530U, una RAM da 8 GB, uno storage da 512 GB e un display LCD da 14".

