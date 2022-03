Mediaworld, al via la Backup Week: sconti su SSD, hard disk e chiavette USB

Nel giorno in cui Unieuro lancia il nuovo volantino, Mediaworld propone un interessante volantino valido solo online fino al 3 Aprile 2022, battezzato “Backup Week”, che come suggerisce il nome propone una serie di sconti molto interessanti su supporti e memorie.

Nella sezione SSD esterni segnaliamo il Samsung T5 da 1 terabyte a 119,99 Euro, rispetto ai 149,99 Euro di listino. In offerta però nella stessa categoria segnaliamo anche il Western Digital My Passport Go da 500 gigabyte a 79,99 Euro, mentre il Samsung SSD T7 Touch da 2 terabyte viene proposto a 269,99 Euro, con un risparmio di 50 Euro.

Tra gli SSD interni, invece, segnaliamo il WD Black da 1 terabyte a 209,99 Euro, in calo rispetto ai 359 Euro precedenti, mentre il WD_Black da 500 gigabyte viene proposto a 119,99 Euro.

Per quanto riguarda gli hard disk portatili, invece, il Seagate Expansion Plus da 5 terabyte viene proposto a 119,99 Euro, in calo rispetto ai 179,90 Euro di listino, mentre il WD Elements Portable da 2 terabyte è disponibile a 59,99 Euro dai 116,99 Euro di listino.

Tra le chiavette USB, invece, segnaliamo la Samsung FLASH Drive Bar Plus da 32 gigabyte a 11,99 Euro, 3 Euro in meno dal prezzo di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.