Mediaworld, parte la Backup Week: sconti su SSD ed HDD Western Digital e SanDisk

A fianco del nuovo volantino di Unieuro, Mediaworld annuncia oggi la nuova promozione battezzata "Backup Week", disponibile fino al prossimo 12 Aprile solo online, che in collaborazione con Western Digital e SanDisk propone un'ampia gamma di promozioni su hard disk ed SSD.

Partendo dagli SSD Esterni, il SanDisk Extreme da 500 gigabyte USB 3.0 può essere acquistato a 99,99 Euro, dai precedenti 115,99 Euro. WesternDigital invece propone il MyPassport Go da 500 gigabyte ad 89,99 Euro, per una riduzione di 9 Euro.

Per quanto riguarda gli SSD Interni, invece, il SanDisk Plus da 240GB viene proposto a 43,99 Euro, mentre nella variante da 480GB viene commercializzato da Mediaworld a 69,99 Euro, che diventano 271,99 Euro per la variante da 2 terabyte della linea Ultra e 129,99 Euro per quello da 1 terabyte.

A livello di hard disk portatili, il Western Digital Elements Portable da 1 terabyte viene venduto a 64,99 Euro, ma in questo frangente il grosso dell'offerta è targata G-Technology, con il GDRIVE Mobile da 4 terabyte con porta USB 3.0 a 179,99 Euro.

Per coloro che necessitano di hard disk con grandi capacità, in G-Technology Graid Typec T3 HDMI da 12 terabyte viene proposto ad 829 Euro dagli 839 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte proposte da Mediaworld è disponibile a questo indirizzo. La catena di distribuzione propone anche la consegna gratuita a casa.