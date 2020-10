MediaWorld batte Amazon su Echo Show 8: in offerta per poche ore

Oggi si è verificato uno scenario alquanto insolito: MediaWorld ha superato Amazon Italia per quel che concerne il prezzo di un prodotto realizzato dalla stessa azienda di Jeff Bezos. Più precisamente, la nota catena ha lanciato un'interessante promozione relativo allo smart screen Echo Show 8.

Infatti, questo dispositivo viene venduto a 94,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web ufficiale della nota catena, in genere il dispositivo sarebbe venduto a 129,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 35 euro. Vi ricordiamo che Echo Show 8 dispone di un pannello touchscreen con diagonale da 8 pollici, nonché di una fotocamera da 1MP e del supporto al Wi-Fi e al Bluetooth 4.2. La colorazione in vendita al succitato prezzo è quella Black. La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 16 ottobre 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, ci siamo accorti del fatto che Amazon Italia vende il prodotto a 99,99 euro, ovvero 5 euro in più rispetto alla promozione lanciata da MediaWorld. In parole povere, nella "battaglia all'ultimo sconto" legata a Echo Show 8 per il momento "vince" MediaWorld. Il prodotto non risulta invece disponibile mediante il portale ufficiale di Unieuro.

Se avete bisogno di maggiori informazioni in merito al dispositivo, potete fare riferimento alla nostra recensione di Amazon Echo Show 8 (pubblicata a marzo 2020).