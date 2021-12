MediaWorld batte tutti: 3500 euro di sconto e rimborso su Samsung Neo QLED 8K

Dopo aver approfondito alcuni sconti di Natale di MediaWorld, torniamo ad analizzare quanto proposto dalla popolare catena per via di una combinazione di offerte potenzialmente interessante. Al centro di tutto c'è un TV Samsung NEO QLED 8K.

Infatti, il modello Samsung Neo QLED QE75QN900A, tra l'altro approdato sul mercato nel corso del 2021, viene ora venduto a 4499 euro attraverso il portale di MediaWorld. Si tratta dunque di un possibile risparmio di ben 3500 euro, in quanto stando al sito Web ufficiale della nota catena in precedenza il costo del televisore ammontava a 7999 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per ha un certo budget a disposizione.

Tuttavia, le promozioni non sono finite qui. Infatti, come indicato tramite un banner che compare nella pagina dedicata al prodotto, il modello QE75QN900A rientra nell'iniziativa che permette, fino al 24 dicembre 2021, di ottenere un rimborso fino a 700 euro. Per tutti i dettagli del caso in merito a questa possibilità, vi consigliamo caldamente di consultare, come sempre, il regolamento completo dell'iniziativa pubblicato sul sito Web di MediaWorld. In ogni caso, da quest'ultimo apprendiamo che il televisore è idoneo per il rimborso più elevato (ovvero 700 euro).

Considerando anche il fatto che il prodotto al momento in cui scriviamo viene venduto a 5180 euro da Unieuro (anche in questo caso c'è il rimborso), nonché che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per qualcuno, specialmente in vista di Natale.

In ogni caso, ricordiamo che su queste pagine ci limitiamo a riportare quanto esplicitato dai portali online ufficiali delle varie catene in termini di promozioni, ma spetta poi a queste ultime applicare le offerte. Trattandosi di sconti reperiti sul Web, questi ultimi possono essere modificati da un momento all'altro da coloro che gestiscono i portali delle catene (le offerte online si muovono in modo particolarmente veloce). Inoltre, ricordiamo che chiaramente non ci si può aspettare che in negozio ci siano gli stessi prezzi (in quanto si tratta di due mercati diversi).