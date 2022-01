MediaWorld, batterie Duracell e bottone in offerta ad appena 1,99 euro

Dopo aver trattato il lancio dell'iniziativa X-Days da parte di MediaWorld, torniamo ad approfondire su queste pagine le promozioni legate alla nota catena. Infatti, tra le varie offerte online indicate come "Fine Serie" ci sono degli sconti relativi ad alcune batterie.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la confezione da 2 pezzi delle Duracell Plus Power C viene ora proposta ad appena 1,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. A quanto pare, precedentemente il costo di queste ultime era pari a 4,99 euro. Il prezzo è stato dunque più che dimezzato.

Oltre a questo, la confezione da 4 pezzi delle Isy BATT BOTTONE CR2025 viene adesso venduta a un costo pari a 1,99 euro sul sito Web di MediaWorld (in precedenza il prezzo era di 3,99 euro). Non è chiaro quante scorte di questi prodotti siano rimaste, considerando anche il fatto che si tratta di promozioni "Fine Serie", ma potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi magari aveva già intenzione di effettuare qualche acquisto da MediaWorld e ha bisogno di batterie. Non contate troppo però sulla possibilità di acquistare grandi quantità, dato che probabilmente sono rimaste poche unità a questo prezzo.

In ogni caso, qualcuno potrebbe voler aggiungere al carrello i succitati prodotti a basso costo, portandosi in questo modo a casa degli oggetti che possono sempre tornare utili.