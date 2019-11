Mediaworld Black Friday 2019: le migliori offerte del nuovo volantino

Tempo di Black Friday anche da Mediaworld. La catena di distribuzione nella giornata di ieri ha fatto partire il volantino "Facciamo neri i prezzi", che sarà disponibile fino al 2 Dicembre in occasione del Cyber Monday. Quest'oggi citiamo le migliori offerte presenti in lista.

Non possiamo non partire da iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, che viene venduto a 999 Euro rispetto ai 1189 Euro di listino imposti da Apple, ma anche il Samsung Galaxy Note 10+a 799 Euro rappresenta un'ottima offerta da non lasciarsi sfuggire.

Per quanto riguarda i tablet e PC, l'iPad Pro da 11 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 749 Euro, che si traduce in un risparmio di 150 Euro.

Le più interessanti però arrivano dal fronte dei televisori, dove il Sony KD65AG9 da 65 OLED passa a 2799 Euro, 1200 euro in meno rispetto ai precedenti 3999 euro. A 1999 Euro è presente il modello KD65AG8 da 65 pollici, anch'esso OLED. Dal fronte Samsung, il QE55Q82RATXZT da 55 pollici QLED è disponibile a 799 Euro, per un risparmio di 700 Euro!

Molte offerte anche dai piccoli elettrodomestici smart: l'aspirapolvere Dyson V10 Animal è disponibile a 379 Euro, mentre il robot aspirapolvere iRobot Roomba e5 passa a 299,99 Euro, 200 Euro in meno dai 499 Euro.