Mediaworld Black Friday 2021: 5 imperdibili smart TV 4K DVB-T2 Sony e LG in sconto

Il Black Friday 2021 di Mediaworld lanciato giusto ieri e con durata prevista fino al 10 novembre 2021 vuole soddisfare tutti i clienti e le loro rispettive esigenze. Chi è a caccia di un televisore DVB-T2, in particolare, potrà trovare 5 smart TV Sony e LG con sconti imperdibili, per tagli fino a 600 Euro su listino.

In ordine di prezzo, partiamo citando il modello LG 55UP76706LB.API scontato da 749 Euro a 599 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero da 29,95 Euro. Si tratta di un televisore di fascia media con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici e refresh rate di 60Hz, assieme al supporto lato video a tecnologie come HLG, HDR, HDR10 Pro e upscaling potenziato da AI. La piattaforma smart su cui si basa è WebOS 6 e, ovviamente, non manca il supporto al DVB-T2 per il digitale terrestre, come anche per il resto dei televisori che tratteremo.

Segue, restando nel mondo della società coreana, il TV LG OLED55A16LA 2021 che scende da 1.499 Euro a 969 Euro. In questo caso troviamo uno schermo OLED da 55 pollici, sempre con risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160 pixel), refresh rate di 60Hz e supporto all’HDR. Lato audio troviamo anche il decoder Dolby Atmos per garantire maggiore immersione nella visualizzazione di film compatibili.

Salendo di prezzo troviamo quindi LG OLED65A16LA 2021, altro televisore con schermo OLED ma da 65 pollici di diagonale, e sempre Ultra HD 4K con supporto a HDR, HDR10, HLG e Dolby Vision IQ, assieme a Dolby Atmos per l’audio, il tutto per la visione migliorata di contenuti multimediali. La cifra da pagare sale però a 1.699 Euro, contro i 2.199 Euro di listino.

Cambiamo quindi marchio, citando innanzitutto il modello Sony XR65X92J della famiglia Bravia XR 2021 con pannello Full Array LED da 65 pollici con risoluzione Ultra HD 4K e frequenza di aggiornamento pari a 100Hz. Anche qui troviamo il supporto a HLG e HDR10, oltre che a Dolby Vision. Non manca pure il certificato IMAX Enhanced. Lato audio, invece, troviamo lo standard Dolby Atmos. Si tratta di un televisore adatto anche al gaming, grazie al supporto a tecnologie come Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode. Per quanto riguarda il sistema operativo, si parla di Google TV ovvero Android 10. Il prezzo? 1.099 Euro anziché 1.699 Euro, sempre pagabili in 20 comode rate Tasso Zero.

Chiude la lista il modello Sony KE48A9 scontato da 1.649 Euro a 1.299 Euro, dotato di display OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con refresh rate di 100Hz, oltre alle consuete tecnologie video HDR10 / HLG / Dolby Vision e al decoder audio firmato Dolby. Il sistema operativo, infine, è Android TV.

Ricordiamo, in conclusione, che nel medesimo contesto del Black Friday da Mediaworld potrete trovare anche sconti su Samsung Galaxy e TV Samsung.