Mediaworld Black Friday 2021: crollano i prezzi dei TV LG OLED 4K DVB-T2

Mediaworld oggi dà il via al Gran Finale Black Friday 2021, proponendo una nuova gamma di prodotti in promozione fino al 29 novembre 2021. Tra i tanti disponibili, l’occhio non può non cadere sugli smart TV. In particolare, troviamo LG OLED 4K a prezzi stracciati, sia del 2021 che modelli in fine serie, per prezzi che scendono anche di 1.200 Euro.

Partiamo proprio da questa occasione di fine serie che scende da 4.999 Euro a 3.729 Euro. Si tratta del televisore LG OLED 77CX6LA con schermo OLED Ultra HD 4K da 77 pollici con refresh rate di 120Hz. Esso presenta il supporto alla tecnologia video HDR, HDR10 Pro, HLG Pro e Dolby Vision IQ, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos per la massima immersione. Per il gaming, si nota il supporto a NVIDIA G-Sync e AMD Free Sync. Il sistema operativo, invece, è WebOS 5.0.

Altro modello interessante è LG OLED evo 2021 scontato da 2.999 Euro a 2.105 Euro, con possibilità di completare il pagamento a rate Tasso Zero da 105,25 Euro al mese. Il televisore ha un pannello OLED Ultra HD 4K con refresh rate di 120Hz, supporta HLG, HDR, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, ha il decoder audio Dolby Atmos e varie tecnologie per il gaming come G-Sync, Free Sync, VRR e ALLM. Il sistema operativo, in questo caso, è WebOS 6.0 e, rispetto al modello precedente, il TV presenta un processore di nuova generazione.

Passiamo quindi a formati più classici come il TV LG OLED48A16LA 2021, sempre dotato di pannello OLED 4K ma dalla diagonale pari a 48 pollici. Il refresh rate è di 60Hz, supporta Dolby Vision IQ, HDR, HLG e HDR10 lato video, Dolby Atmos lato audio e ha il sistema operativo WebOS 6.0. Il prezzo è molto inferiore rispetto ai televisori precedenti: si passa a 899 Euro a partire da 1.399 Euro. Sempre a 899 Euro c’è, altrimenti, il modello “fratello” LG OLED55A16LA 2021 con schermo da 55 pollici. O ancora, a 1.599 Euro al posto di 2.199 Euro trovate LG OLED65A16LA 2021 dotato di display da 65”.

Chiude la nostra lista odierna LG OLED48C15LA 2021, il quale presenta uno schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, Dolby Vision IQ, HDR, HLG e HDR10, Dolby Atmos, G-Sync, Free Sync, VRR e ALLM. Insomma, un modello che va veramente all-in con tutte le tecnologie necessarie per ogni esigenza, dalla visione di film in alta qualità al gaming. Il prezzo è pari a 999 Euro anziché 1.499 Euro, sempre con possibilità di pagamento a rate Tasso Zero suddivise in 20 mensilità.

Tra le altre offerte del momento abbiamo segnalato anche un aspirapolvere Dyson in offerta da Euronics.