MediaWorld Black Friday 2021, si esagera: aspirapolvere Rowenta a metà prezzo

Dopo l'offerta di Unieuro su un aspirapolvere di Dyson, arriva una sorta di "risposta" da parte di MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena ha scontato a meno di metà prezzo un aspirapolvere Rowenta.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla nota catena, il modello Rowenta RH9680 viene ora venduto a un prezzo pari a 199 euro mediante il portale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo dell'aspirapolvere era di 419 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che il risparmio è di 220 euro. Ovviamente, l'iniziativa promozionale rientra nell'iniziativa di MediaWorld legata al Black Friday, che terminerà il 17 novembre 2021.

Tra le varie caratteristiche del prodotto coinvolto, troviamo una potenza di 185W, un'autonomia di 35 minuti, la tecnologia Flex e la spazzola con luce a LED. La batteria è removibile è c'è anche una modalità aspirabriciole a cui si può passare in modo pressoché immediato. Non manca inoltre il sistema Aqua, che consente di aspirare e lavare i pavimenti in una singola passata.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. Per il resto, se avete intenzione di rimanere aggiornati su un po' tutte le ultime iniziative promozionali, potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata al Black Friday 2021.