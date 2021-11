Mediaworld Black Friday 2021: le migliori offerte su smartphone Samsung, anche Z Flip3

Mediaworld oggi ha lanciato il Red Weekend fino al 7 novembre, che va a incastrarsi con il Black Friday 2021 della medesima catena, disponibile però fino al 10 dello stesso mese. In quest’ultimo contesto è possibile trovare anche sconti importanti su smartphone Samsung, tra i quali anche l’ultimo foldable Galaxy Z Flip3.

Procedendo in ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il modello Samsung Galaxy A12 scontato da 199,99 Euro a 169,99 Euro. Si tratta di uno smartphone dotato di chipset MediaTek Helio P35 da 2,3 GHz di clock massimo, 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh, schermo TFT HD+ da 6,5 pollici con notch a goccia e comparto fotocamera caratterizzato da quad-camera posteriore (48 MP grandangolare + 5 MP ultrawide + 2 MP profondità + 2 MP macro) e singolo sensore anteriore da 8 MP.

Saliamo a 499 Euro anziché 669 Euro con Samsung Galaxy S20 FE, nel quale figura un SoC Qualcomm Snapdragon 865 da 2,73 GHz assieme a 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1000 GB, 6 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh, schermo Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate variabile fino a 120Hz e, lato fotocamera, singolo sensore selfie da 32 MP e tri-camera sul retro (12 MP Dual Pixel principale + 12 MP ultrawide + 8 MP teleobiettivo).

Non manca anche il top di gamma Samsung Galaxy S21 5G alla lista. Questo smartphone presenta un display Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,2 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz, chipset Exynos 2100 da 2,9 GHz, 8 GB di RAM, batteria da 4.000 mAh e tripla fotocamera posteriore (12 MP Dual Pixel principale + 12 MP ultra-grandangolare + 64 MP teleobiettivo), mentre per i selfie c’è una singola lente da 10 megapixel. Il prezzo è pari a 669 Euro anziché 879 Euro per la variante con 128 GB di memoria, oppure 719 Euro anziché 929 Euro per quella da 256 GB.

Dulcis in fundo, troviamo anche Samsung Galaxy Z Flip3, l’ultimo pieghevole a conchiglia rilasciato dalla società sudcoreana. Esso presenta un display interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici FHD+ a 120Hz, mentre esteriormente c’è un pannello Super AMOLED da 1,9 pollici. Sotto la scocca il cuore pulsante è il SoC Qualcomm Snapdragon 888 da 2,84 GHz, accompagnato da 128 GB di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 3.300 mAh e, per quanto concerne la fotocamera, doppio sensore posteriore da 12 MP e un sensore anteriore da 10 MP. Il prezzo è pari a 999 Euro, contro i 1.099 Euro di listino.

Ricordiamo che nel contesto del Black Friday 2021 da Mediaworld è possibile trovare anche 5 smart TV 4K DVB-T2 Sony e LG in offerta.