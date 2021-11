Mediaworld Black Friday 2021: non perdetevi questi TV 4K Samsung, fino 2800 Euro in meno

Durante il Gran Finale del Black Friday da Mediaworld lanciato oggi e dalla durata prevista fino al 29 novembre 2021 potrete trovare una vastissima gamma di prodotti in sconto, tra i quali figurano anche molti smart TV Samsung 4K DVB-T2 a prezzi folli. Pensate, i prezzi scendono anche di 2.800 Euro rispetto al listino!

Procediamo però con ordine, partendo dal modello Samsung QE50Q60A Black 2021 scontato da 969 Euro a 599 Euro. Si tratta di un televisore con schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con supporto alla tecnologia HDR 10+, Dolby Digital Plus lato audio, sistema operativo Tizen e, come per il resto dei TV che vedremo, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per satellitare.

Segue dunque il modello Samsung QE50Q80A Carbon Silver 2021, versione migliorata con schermo QLED Ultra HD 4K sempre da 50 pollici ma con frequenza di aggiornamenti di 120Hz. Anche in questo caso troviamo il supporto a HDR, HLG e HDR 10+ lato video, come anche il decoder audio Dolby Digital Plus. Il prezzo passa però da 1.499 Euro a 799 Euro. Chi preferirà una versione più grande troverà, altrimenti, il “fratello” Samsung QE55Q80A Carbon Silver 2021 a 849 Euro.

Passando a modelli dalla qualità superiore troviamo Samsung QE50QN90A Titan Black 2021 a 1.099 Euro anziché 1.799 Euro, pagabili in 20 mensilità da 54,95 Euro. Si parla di un televisore con schermo Neo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici sempre con refresh rate di 120Hz, supporto a HLG e HDR 10+, Dolby Digital Plus per la qualità audio e sempre sistema operativo Tizen. Anche in questo caso è possibile trovare una versione dalla diagonale maggiore: il modello Samsung QE65QN90A Titan Black 2021 da 65” a 1.481 Euro al posto di 2.899 Euro.

Conclude la nostra lista il televisore Samsung QE75Q900TSTXZT con pannello QD-LED 8K da 75 pollici con refresh rate di 120Hz, venduto a 2.199 Euro al posto di 4.999 Euro, anche qui pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Notiamo tra le specifiche il supporto a HDR, HDR 10+ e HLG, mentre lato audio c’è sempre Dolby Digital Plus. Per il gaming troviamo feature come ALLM e FreeSync Premium.

Se siete a caccia di televisori, da Mediaworld potrete anche trovare TV LG OLED 4K a prezzi stracciati.