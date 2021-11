Mediaworld Black Friday 2021: tutte le offerte su smartphone OPPO e OnePlus

Oltre alle grandi offerte su TV OLED da Mediaworld in occasione del Red Weekend, la medesima catena continua a proporre tanti altri prodotti in sconto per il Black November. Questa volta tratteremo, nello specifico, gli smartphone OPPO e OnePlus in promozione. Si parla di tagli di prezzo fino a 250 Euro.

Si parte dal modello entry-level OPPO A53s, proposto a 149,99 Euro al posto di 199,99 Euro. Sconto minimo, ma pur sempre apprezzato. Questo smartphone presenta un display LCD HD+ da 6,5 pollici, mentre sotto la scocca troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 460 assieme a 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, 4 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh. Lato fotocamera, infine, ci sono tre sensori posteriori (13 MP + 2 MP + 2 MP) e uno singolo da 8 MP per i selfie.

Allo stesso prezzo, quindi a 149,99 Euro anziché 199,99 Euro, troviamo anche OnePlus Nord N100 anch’esso con il chipset Qualcomm Snapdragon 460, display LCD HD+ da 6,5 pollici, 4 GB di RAM e medesima configurazione lato fotocamera, quindi sensore principale da 13 MP e due da 2 megapixel, mentre anteriormente c’è il singolo sensore da 8 MP. Anche la batteria è la medesima da 5.000 mAh, ma lato memoria interna troviamo solo 64 GB, sempre con supporto all’espansione tramite microSD.

Dulcis in fundo, troviamo OPPO Find X3 Neo a 549 Euro al posto di 799 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero. Questo dispositivo mobile presenta uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici con refresh rate di 90Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G integrato, 256 GB di archiviazione non espandibile, 12 GB di RAM e batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperVOOC a 65W. Conclude il comparto fotocamera con un sensore frontale da 32 MP e quad-camera posteriore (50 MP principale + 16 MP ultrawide + 13 MP teleobiettivo + 2 MP macro).

Sempre da Mediaworld potrete trovare anche diversi smartphone Samsung in sconto, tra cui anche il foldable Z Flip3.