Mediaworld Black Friday 2021: offerte su soundbar Bose, Samsung e Yamaha

Siete a caccia di una soundbar di alta qualità per il vostro televisore? Mediaworld ha i modelli che fanno al caso vostro in sconto in occasione del volantino Black Friday 2021. Si parla di promozioni su soundbar Bose, Samsung e Yamaha ma attenzione, perché il volantino scade domani!

In ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il modello Samsung HW-T420/ZF scontato da 129,99 Euro a 79,99 Euro. Il sistema in questione conta su due casse – soundbar + subwoofer - Dolby Digital dual channel, connessione tramite filo o con Bluetooth 4.2. Si tratta di un piccolo impianto basilare per l’home cinema, da non perdere se non si vuole spendere troppo.

Altrimenti si può optare per la soundbar Yamaha YAS109BL, variante con singola cassa da 139,99 Euro al posto di 229,99 Euro. In questo caso supporta Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS Digital Surround e DTS Virtual: X. Conta poi su due porte HDMI e Bluetooth 4.2.

Altro modello interessante è Bose Solo Soundbar Serie II proposta da Mediaworld a 159,99 Euro anziché 199,99 Euro. Anche in questo caso troviamo una soundbar singola e non composta da più casse, con formato compatto e decodifica Dolby. Tra le funzionalità incluse troviamo poi Dialogue Mode, accessibile da telecomando per migliorare la qualità dei dialoghi garantendo maggiore nitidezza.

Chiude la lista odierna il duo di casse Samsung HW-Q700A/ZF che scende da 549 Euro a 299,99 Euro, pagabili in 20 comode rate da 15 Euro al mese. Rispetto al primo modello citato, la connessione avviene wireless e c’è il supporto a Dolby Atmos, DTS:X e DTS 5.1, e oltre alla soundbar giunge anche il subwoofer da 160W.

