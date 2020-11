Mediaworld Black Friday: 400 Euro di sconto sul TV LG OLED BX da 55 pollici

Il Black Friday di Mediaworld continua, con un'ampia gamma di offerte che ci terranno compagnia fino al prossimo 30 Novembre. Quest'oggi ci soffermiamo su uno sconto molto interessante proposto dalla catena di distribuzione su un TV LG OLED.

Si tratta del BX da 55 pollici, su cui viene proposta una riduzione del prezzo di 400 Euro e passa a 999 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino.

Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento. rate con tan e taeg 0% in 20 mensilità da 49,95 Euro al mese.

Il TV è dotato di un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 120Hz. Sotto la scocca è presente il processore a7 Gen3 con supporto Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode, ma è compatibile anche con il G-Sync, VRR, ALLM ed eARC. Tra le specifiche troviamo anche la modalità HGiG che garantisce un HDR più immersivo.

La promozione sarà attiva fino al prossimo lunedì, in occasione del Cyber Monday, ed è stata ripresa anche da altre catene come Unieuro. SI tratta senza dubbio di un'ottima opzione per le console di nuova generazione, le PlayStation 5 ed Xbox Series X arrivate sul mercato da qualche giorno e che stanno spingendo molti a cambiare tv.