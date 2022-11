Mediaworld, altro che Black Friday: Android TV scontato a soli 130 euro fino questa sera

Oramai il Vero Vero Cyber Monday di Mediaworld è trascorso e il periodo di grandi offerte del Black Friday 2022 è parte del passato. Ciononostante, la catena di distribuzione ha voluto esagerare nelle promozioni Solo per Oggi includendo un Android TV a soli 130 euro fino alle 23:59 di questa sera.

Stiamo parlando del modello OK 32850FC, appartenente alla linea di smart TV del marchio tedesco focalizzato sulla fascia medio-bassa. Questo TV ha un pannello LED Full HD da 32 pollici con refresh rate pari a 60Hz e compatibilità con la tecnologia High Dynamic Range (HDR) lato video. Lato audio non si trova alcuna codifica particolare, mentre il sistema operativo – come già citato in apertura – è Android TV con applicazioni preinstallate come Netflix, Prime Video, YouTube e lo store Google Play. Immancabile è il decoder DVB-T2, necessario per accedere alle trasmissioni televisive in seguito allo switch-off.

Normalmente questo televisore costa 229,99 euro, dunque resta un modello economico. Tuttavia, Mediaworld ha voluto esagerare proponendolo al 43,48% in meno, ovverosia a esattamente 129,99 euro. La consegna a domicilio è gratuita e viene assicurata in davvero pochi giorni. Il ritiro in negozio può essere scelto dai consumatori in caso di preferenza. Ricordiamo, a tale proposito, che l’acquisto può essere completato esclusivamente online trattandosi di una delle promo del volantino quotidiano “Solo per Oggi”, proposto soltanto sul portale Mediaworld.

