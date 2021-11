Mediaworld Black Friday: arrivano le nuove offerte su iPhone, Mac e TV DVB-T2

Oggi, 11 novembre 2021, è il giorno di single, e molte catene specializzate in campo tecnologico ne hanno approfittato: per esempio, Unieuro ha scontato un aspirapolvere Dyson per celebrare i single. Al contrario, Mediaworld ha rinnovato le sue offerte per il Black Friday con una nuova serie di sconti, questa volta validi fino al 17 novembre.

Come per la scorsa settimana, le offerte vanno dai PC portatili agli smartphone, passando per gli elettrodomestici e le TV, e in alcuni casi sono cumulabili con altri sconti in corso online sul sito web della catena o operati dai produttori dei dispositivi in saldo. Tra i prodotti più interessanti in sconto troviamo iPhone 12 e iPhone 12 Mini:da quando Amazon ha deciso di scontare iPhone 13, infatti, molte catene hanno iniziato a mettere in offerte i prodotti Apple. iPhone 12 è scontato, in tutte le sue colorazioni e nel taglio da 128 GB, da 889 Euro a 779 Euro, mentre iPhone 12 Mini, sempre in tutte le colorazioni disponibili, è scontato a 649 Euro nel taglio da 64 GB.

Inoltre, acquistando un device Apple da Mediaworld avrete diritto ad un massimo di quattro mesi di Apple Music gratuiti, oppure potrete sfruttare l'offerta iPhone Forever, che vi permette di cambiare il vostro iPhone con il modello più recente sul mercato ogni anno. Sempre tra i prodotti Apple, infine, vi segnaliamo in offerta il MacBook Air M1 2020 da 13" e con 256 GB di memoria: il device è disponibile nei colori Grigio Siderale, Oro e Argento al prezzo di 999 Euro, 150 Euro in meno rispetto al valore di listino.

Passando ad altri prodotti, Mediaworld sconta anche Samsung Galaxy Z Fold 3 5G nel taglio da 256 GB e nei colori Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver: in tutte e tre le colorazioni, il prezzo del device si attesta a 1.749 Euro. In più, acquistando lo smartphone entro il 17 novembre potrete accedere ad un'altra promozione di Mediaworld, con ben 200 Euro di sconto aggiuntivo, per un prezzo totale di 1.549 Euro.

Sempre di casa Samsung sono anche i molti televisori UHD e 4K in offerta questa settimana: i più interessanti sono:

il Samsung QLED 4K QE43Q60A Black 2021 , una Smart TV QLED da 43" con tuner DVB-T2e e satellitare DVB-S2, in offerta dal prezzo di 799 Euro a 467 Euro.

, una Smart TV QLED da 43" con tuner DVB-T2e e satellitare DVB-S2, in offerta dal prezzo di 799 Euro a 467 Euro. il Samsung Crystal UHD 4K UE55AU7170 2021 , disponibile in diverse colorazioni: si tratta di una Smart TV da 55" con tuner DVB-T2 e satellitare DVB-S2, con design boundless su tre lati e compatibile con il Bonus TV. Il prodotto è scontato da 749 Euro a 499 Euro.

, disponibile in diverse colorazioni: si tratta di una Smart TV da 55" con tuner DVB-T2 e satellitare DVB-S2, con design boundless su tre lati e compatibile con il Bonus TV. Il prodotto è scontato da 749 Euro a 499 Euro. il Samsung Neo QLED 4K QE65QN85A 2021, anch'esso disponibile in varie colorazioni: lo sconto è qui decisamente consistente, poiché si passa da 2.599 Euro a 1.481 Euro, che possono essere ulteriormente ridotti approfittando del Bonus TV e del ritiro dell'usato Samsung, quest'ultimo valido fino al 21 novembre. Il televisore è una Smart TV QLED da 65", come sempre fornito di tuner DVB-T2e e satellitare DVB-S2.

Concludiamo con un'altra interessante Smart TV compatibile con il Bonus TV e con il DVB-T2: parliamo della TV LG OLED 4K OLED65C15LA 2021, che attualmente è scontata da 2.499 Euro a 1.637 Euro. Se deciderete di comprare il televisore, poi, potrete accedere ad uno sconto fino a 300 Euro sull'acquisto di una SoundBar LG.