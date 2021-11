MediaWorld, Black Friday ancora attivo: ecco lo sconto su iPhone 13 che aspettavate

Bisogna ammetterlo: MediaWorld sembra aver appena messo in atto una "tecnica" niente male per il suo Black Friday 2021, lanciando, per il Gran Finale, un'offerta su iPhone 13, che come ben potete immaginare era attesa da un buon numero di persone.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la popolare catena ha essenzialmente "risposto" allo sconto di Amazon di qualche giorno fa su iPhone 13. Infatti, per chi non lo sapesse, per un breve periodo di tempo il modello da 128GB della variante "base" dello smartphone è stato venduto a 869 euro nell'ambito del Black Friday 2021. Il prezzo, che ora è cambiato su Amazon (tra l'altro, i tempi di spedizione legati al noto portale e-commerce al momento in cui scriviamo sono piuttosto "lunghi"), sembrava difficile da "battere" o anche solamente da "replicare", ma ora MediaWorld ha lanciato un'offerta per certi versi "inaspettata".

In parole povere, nonostante il 26 novembre 2021, ovvero la giornata "vera e propria" relativa al Black Friday, sia passato, il venerdì nero sta proseguendo sul portale ufficiale della nota catena e in questo contesto è attiva una promozione che propone proprio iPhone 13 da 128GB a 869 euro (anziché 939 euro). Vista anche la questione della disponibilità del prodotto (per intenderci, oltre a quanto già esplicitato per Amazon, la colorazione Mezzanotte è già "sold out" anche da MediaWorld), nonché del fatto che si tratta di un dispositivo particolarmente recente, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Questo tenendo bene a mente il fatto che Unieuro propone il dispositivo a 917,99 euro. Insomma, al netto di eventuali ulteriori "colpi di scena", la sensazione è quella che MediaWorld abbia lanciato lo "sconto conclusivo" del Black Friday 2021. Certo, le promozioni continueranno fino al Cyber Monday, ovvero al 29 novembre 2021, ma vista la questione disponibilità potreste voler approfondire il tutto ben prima.