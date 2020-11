MediaWorld Black Friday, cala di molto il prezzo di Samsung Galaxy A42 5G

Recentemente abbiamo trattato su queste pagine la questione del calo di prezzo subito dagli smartphone 5G nell'ultimo anno e mezzo. Oggi torniamo sull'argomento per via di un'offerta lanciata da MediaWorld nel contesto del Black Friday. La promozione è relativa allo smartphone Samsung Galaxy A42 5G, arrivato da poco in Italia.

Infatti, il dispositivo è stato annunciato a fine ottobre 2020. Il prezzo di listino di questo modello 5G è pari a 399 euro, ma MediaWorld lo ha scontato a 279 euro tramite il suo sito ufficiale. In parole povere, in poche settimane c'è stato un calo di prezzo importante, pari a 120 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone, in questo caso "brandizzato" Vodafone, dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Black e White.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che lo smartphone viene venduto a 399,90 euro mediante il portale ufficiale di Samsung. Non siamo invece riusciti a trovare questo né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Inoltre, utilizzando vari tool di comparazione dei prezzi, sembra che l'offerta di MediaWorld sia la migliore tra quelle presenti online.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul dispositivo.