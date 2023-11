MediaWorld Black Friday fa crollare il prezzo del TV Panasonic OLED 4K

Andando oltre allo sconto MediaWorld su Samsung Galaxy A53 5G, vale la pena scendere nel dettaglio anche di altre iniziative lanciate in ambito Tech dalla popolare catena. A tal proposito, non manca di farsi notare uno sconto importante un TV OLED 4K di Panasonic.

Più precisamente, il modello Panasonic TX-42MZ800E viene adesso proposto a un costo pari a 899 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era stato di 1.699,99 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 47,11%.

In parole povere, a conti fatti, si tratta di uno sconto di 800,99 euro. Si scende insomma sotto anche alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro, tra l'altro per un televisore tutto sommato di recente approdo sul mercato (dato che si tratta di un modello 2023). Non manca inoltre la consegna gratuita online, cosa che può rendere ancora più appetibile l'offerta. Ricordiamo in ogni caso che quest'ultima rientra nel Black Friday di MediaWorld, che in questa fase viene indicato come in scadenza il 22 novembre 2023.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Panasonic TX-42MZ800E, quest'ultima include un pannello con diagonale di 42 pollici e risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzioni smart del caso.