MediaWorld Black Friday Gran Finale: ottimo sconto su Samsung Galaxy S23 Ultra

Non ci sono solamente offerte MediaWorld su sedie da gaming a tenere banco in questo periodo di grandi sconti in ambito Tech. Infatti, la ben nota catena ha lanciato molte promozioni legate a questo mondo, arrivando anche a proporre un'iniziativa promozionale interessante relativa allo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra.

Più precisamente, quest'ultimo viene adesso proposto a un costo pari a 899 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si legge in quest'ultimo portale, il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni in questo contesto era stato di 999 euro. Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 100 euro.

Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 10,01%. Capite bene, dunque, che può effettivamente trattarsi di un'occasione potenzialmente interessante per più di qualche utente (e non sembra infatti essere un caso che la stessa MediaWorld indichi il dispositivo come "Top Seller"). In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa Black Friday Gran Finale di MediaWorld, che proseguirà fino al 30 novembre 2023.

Per il resto, se vi interessa saperne di più sullo smartphone, che in questo caso dispone di 256GB di memoria interna, potreste magari voler dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra (uscita a inizio 2023).