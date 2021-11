Mediaworld Black Friday: grandi offerte su iPhone e smartphone Samsung e Xiaomi!

Continuano gli sconti in occasione del Black Friday: mentre Unieuro inaugura il Gran Finale del Manà Manà Black Friday e Amazon sconta Hard Disk, SSD e Micro SD, anche Mediaworld ha deciso di portare avanti un'ultima tornata di sconti, questa volta validi fino al 29 novembre su un gran numero di smartphone e smartwatch.

Iniziamo con i prodotti Apple, che sono stati tra i protagonisti di questo Black Friday: in offerta sul sito web di Mediaworld troviamo iPhone 12 da 128 GB nei colori Blu, (Product)RED e Nero, con un prezzo che passa dagli 889 Euro a 759 Euro. iPhone 12 è stato rilasciato da Apple lo scorso anno e si presenta ancora come un ottimo telefono di fascia alta, nonostante il lancio, avvenuto un paio di mesi fa, di iPhone 13. Se foste interessati ad un ricambio continuo del vostro iPhone, poi, comprando un iPhone 12 in offerta potrete partecipare al servizio iPhone Forever di MediaWorld.

Sempre sul fronte Apple troviamo in offerta anche Apple Watch Series 3 GPS con quadrante da 42 mm con diverse colorazioni e cinturini tra cui scegliere. Il device è al momento scontato a 199 Euro, con uno sconto di 60 euro sul prezzo di listino. Lo smartwatch di Cupertino è un ottimo punto di ingresso nel mercato dei dispositivi wearable, soprattutto visto il suo prezzo ridotto.

Passando al mondo Samsung, invece, vi segnaliamo in offerta Samsung Galaxy S21+ 5G con memoria da 256 GB nei colori Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet. Lo sconto qui è piuttosto consistente, poiché si passa da un prezzo di 1.129 Euro ad uno di 749 Euro, con un ribasso di ben 380 Euro sul prezzo di listino. Il telefono è uno dei top di gamma di Samsung, poiché fa parte della serie S21, rilasciata a inizio 2021 dal colosso coreano.

In offerta troviamo anche il device pieghevole più amato dell'anno: si tratta di Samsung Galaxy Z Flip 3 5G con 128 GB di memoria nella colorazione Cream, che passa da 1.099 Euro a 799 Euro, con uno sconto di 300 Euro. Il Galaxy Z Flip 3 è uno degli smartphone più amati del momento, sia per il suo design pieghevole che per la sua resistenza agli urti e all'usura, per nulla comune in un dispositivo foldable.

Infine, passando al fronte Xiaomi, vi segnaliamo in offerta altri due device, ovvero Xiaomi Mi 11I 5G con RAM da 8 GB e memoria da 256 GB, nella colorazione Cosmic Black, e Xiaomi 11T Pro con RAM da 8 GB e memoria da 256 GB, nella colorazione Meteorite Gray. Si tratta in entrambi i casi di device appartenenti alla serie 11 di Xiaomi, la più recente dell'azienda cinese. Xiaomi Mi 11I è in offerta al prezzo di 499 Euro, rispetto ad un valore di listino di 649 Euro, mentre Xiaomi 11T Pro si trova in sconto a 628 Euro.