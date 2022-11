Mediaworld Black Friday: MacBook Air M2 2022 in offerta fino al 29 Novembre

Continua il Vero Black Friday 2022 di Mediaworld, con una promozione molto interessante proposta sul MacBook Air M2 del 2022, su cui è possibile risparmiare il 15% rispetto al prezzo di listino.

Il MacBook Air M2, nella configurazione con il nuovo chip M2, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, può essere acquistato a 1299 Euro, il 15,04% in meno rispetto ai 1529 Euro di listino. La consegna viene garantita tra il 23 ed i 28 Novembre 2022, ed è possibile godere anche del ritiro in negozio scegliendo il punto vendita più vicino.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere la protezione per un anno per guasto, danni e furto, o per due anni rispettivamente a 139,99 e 219,99 Euro.

Mediaworld propone anche varie combinazioni: il bundle con MacBook Air M2 e Magic Trackpad ad esempio può essere acquistato a 1429,99 Euro al posto di 1684 Euro, mentre quello con le AirPods di terza generazione passano a 1438,99 Euro al posto di 1738 Euro.

Il "Vero Vero Vero ma davvero vero Black Friday" di Mediaworld è disponibile in negozio ed online fino al 29 Novembre 2022. Per tutte le condizioni di consegna e pagamenti a rate vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.