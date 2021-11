MediaWorld Black Friday, notebook RTX 3050 scontato di 250 euro

Dopo aver analizzato le offerte su iPhone e MacBook lanciate da MediaWorld, torniamo ad approfondire le promozioni avviate in ambito tech dalla popolare catena. Infatti, tra i prodotti in sconto c'è anche un notebook da gaming con GPU NVIDIA GeForce RTX 3050.

Approfondendo ulteriormente quanto proposto, il modello MSI Katana GF66 11UC-087IT viene venduto a un prezzo pari a 1149 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 1399 euro. Effettuando un rapido calcolo, si può dunque facilmente evincere che il possibile risparmio è di 250 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione intrigante per coloro che stanno cercando un portatile che disponga di una scheda video di un certo tipo (anche in virtù della situazione non esattamente rosea in ambito GPU).

In ogni caso, le caratteristiche tecniche di MSI Katana GF66 11UC-087IT includono, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB, un processore Intel Core i7-11800H, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Non mancano poi un display LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, il sistema operativo Windows 10 Home e il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.2.

Tra l'altro, non siamo riusciti a trovare questo specifico portatile né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno.