Mediaworld Black Friday: tutte le offerte sulle TV DVB-T2 di LG, Sony e Samsung!

Continuano le offerte di Mediaworld per il Black Friday: dopo aver visto gli sconti operati da Mediaworld su iPhone e smartphone Android, diamo un'occhiata alle offerte della catena sui televisori compatibili con il DVB-T2. Intanto, Unieuro ha lanciato il Gran Finale del Manà Manà Black Friday, con una serie di TV in sconto.

Iniziamo con due televisori Sony molto interessanti, ovvero il Sony XR55X90J 4K da 55" e il Sony XR65A80J OLED 4K da 65". Si tratta in entrambi i casi di televisori prodotti nel 2021 e pienamente compatibili con il DVB-T2 HEVC e con il satellitare DVB-S2. Entrambe le TV hanno una frequenza di refresh pari a 100 Hz e sono state pensate per combinarsi alla perfezione con il gaming e l'intrattenimento su PS5. Sony XR55X90J è al momento in offerta a 899 Euro, 500 in meno del prezzo di listino, pari a 1.399 Euro. Invece, Sony XR65A80J è scontata a 1.715 Euro, con uno sconto di 884 Euro sul prezzo di listino.

Spostandoci nel campo dei televisori LG, vi segnaliamo ben tre opzioni in sconto:

La Smart TV LG OLED 4K OLED55C15LA 2021 da 55" , un televisore con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz, ovviamente con supporto per il DVB-T HEVC e per il DVB-S2, in offerta a 1.299 Euro, con uno sconto di 200 Euro sul prezzo di listino.

La Smart TV LG OLED 4k OLED48A16LA 2021 da 48" , un display con risoluzione 4K, tuner DVB-T2 e DVB-S2 e funzionalità smart garantite da WebOS 6.0, in offerta a 899 Euro, con un consistente sconto di 500 Euro rispetto al prezzo originale.

La Smart TV LG 4K 65UP78006LB da 65", una televisione con risoluzione 4K uscita nel 2021 e dotata di tuner DVB-T2 HEVC e di satellitare DVB-S2, in sconto a 699 Euro, 200 in meno del valore di listino.

Infine, in saldo troviamo anche diversi televisori Samsung, tra cui spicca sicuramente il Samsung QLED 4K QE50Q60A Black 2021, una Smart TV 4K da 50" con tuner digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Il televisore è in offerta a 599 Euro, con uno sconto di 369 Euro rispetto al normale prezzo di vendita. Altro interessante device Samsung in offerta è invece il display Samsung The Frame 32LS03TC Black 2021, un televisore dotato di un particolare design "da quadro": si tratta di un pannello QLED da 32" in Full-HD, dotato di DVB-T2 HEVC e di funzionalità smart. Il prezzo del dispositivo è di 457 Euro.