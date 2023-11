MediaWorld Black Friday sconta a 99 euro la sedia da gaming TRUST

Al netto dell'offerta MediaWorld su un TV Panasonic, potreste voler magari approfondire quanto lanciato a livello promozionale dalla nota catena per quel che riguarda altre categorie di prodotti (sempre comunque associate al mondo Tech). A tal proposito, potrebbe dunque interessarvi approfondire uno sconto su una sedia da gaming TRUST.

Più precisamente, il modello TRUST GXT701 RYON CHAIR BLACK viene proposto, in questi giorni di grandi sconti, a un prezzo pari a 99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. In quest'ultimo portale si legge che il costo più basso per il prodotto negli ultimi 30 giorni era stato di 129 euro. Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio del 23,25%.

A calcoli fatti, insomma, è possibile risparmiare 30 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro. Vale però la pena ricordare che la scadenza dell'attuale iniziativa Black Friday di MediaWorld è fissata per il 22 novembre 2023, quindi avrete a disposizione relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poterne usufruire.

In ogni caso, nei giorni seguenti dovrebbe arrivare l'iniziativa Black Friday Gran Finale di MediaWorld, quindi comunque gli sconti non mancheranno. Insomma, in linea generale ciò che potreste voler fare è tenere d'occhio il portale ufficiale della catena in questo periodo.