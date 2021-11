Mediaworld Black Friday: sconti folli su 4 robot aspirapolvere, anche sotto metà prezzo

Come abbiamo visto nella giornata odierna, Mediaworld ha lanciato il nuovo volantino Black November valido fino al 17 novembre 2021 e pensato per anticipare il fatidico Black Friday. In tale contesto di sconti, potrete trovare 4 aspirapolvere robot anche a meno di metà prezzo, per una serie di offerte imperdibili!

In ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il modello Ecovacs Deebot 901 scontato da 349 Euro a 179,99 Euro. Si tratta di un robot aspirapolvere con potenza pari a 30W, raccoglitore della polvere da 0,3 litri e autonomia di 100 minuti con 4 ore per la ricarica completa. Non giunge con funzione lavapavimenti e filtro HEPA, ma non manca l’app per controllare nel dettaglio gli orari di attività e la copertura della casa.

Salendo a 194,99 Euro al posto di 399 Euro troviamo il modello Samsung VR05R5050WK/ET, ben diverso dal precedente. Sebbene il serbatoio raccoglitore della polvere sia da 0,2 litri, la potenza aspirante è di 55W e l’autonomia di 150 minuti, con ricarica sempre in 4 ore. Manca anche qui il filtro HEPA, ma la funzione lavapavimenti è un plus non indifferente.

iRobot Roomba 974 viene invece proposto a 299 Euro anziché 519 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 mensilità Tasso Zero. La potenza aspirante qui è di 33W e l’autonomia è pari a 75 minuti, ma il raccoglitore della polvere è da 0,6 litri. Come potete capire, ci sono certi compromessi per ogni modello.

Cambiamo lido, infine, notando lo sconto su Neato Robotics D8, robot rilasciato nel 2021 e già crollato da 799 Euro a 399 Euro, sempre pagabili in 20 rate da 19,95 Euro al mese. Si tratta di un aspirapolvere dal design differente: non rotondo, bensì con una parte piatta per raggiungere anche gli angoli più ostinati coprendo quindi una superficie maggiore. La potenza è di 30W, l’autonomia di 90 minuti con ricarica completa in un’ora e mezza, mentre il raccoglitore è da 0,7 litri. Non manca il filtroHepa, mentre non c’è la funzione lavapavimenti.

