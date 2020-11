Mediaworld Black Friday: sconti su LG CX OLED e Samsung Galaxy Note 20

Questa mattina abbiamo annunciato il lancio del nuovo volantino Mediaworld per il Black Friday, che fino al prossimo 30 Novembre proporrà un'ampia gamma di promozioni. Tra quelle in evidenza ne spuntano però due: una sul TV LG CX OLED, e l'altra sul Galaxy Note 20.

Partendo dallo smartphone di Samsung, dotato di S-Pen, è disponibile a 679 Euro, per un risparmio netto di 300 Euro rispetto ai 979 Euro di listino. Il dispositivo viene offerto a prezzo ridotto in varie colorazioni, tra cui Mystic Bronze, Mystic Green e Mystic Grey, nella variante con 256 gigabyte di memoria interna ed 8 gigabyte di RAM. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici e di una tripla fotocamera posteriore con Dual OIS ed autofocus, accompagnata da un flash LED.

Disponibile a prezzo ridotto, a 1299 Euro, anche il TV LG OLED CX da 55 pollici: per questo modello il risparmio è di 400 Euro se si confronta con il prezzo di listino imposto dal produttore, di 1699 Euro. I TV LG CX sono unanimamente definiti i migliori per le console di nuova generazione, e questa offerta ricade proprio nel giorno del lancio della PS5 che ha mandato in tilt il sito di Mediaworld stamane.